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Pfizer начала испытывать вакцину от COVID-19 на беременных

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Pfizer начала испытывать вакцину от COVID-19 на беременных
Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech исследуют эффективность и безопасность своей вакцины от коронавируса для беременных женщин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты" со ссылкой на сайт компании.

Первые участницы уже сделали прививки. В исследовании будут участвовать 4 тыс. беременных женщин из США, Канады, Аргентины, Бразилии, Чили, Мозамбики, Южной Африки, Великобритании и Испании в возрасте от 18 лет. Иммунизацию проводят на 24-34 неделях беременности.

Каждая женщина будет участвовать в исследовании от 7 до 10 месяцев. Индивидуальные сроки зависят от того, что именно получила девушка — вакцину или плацебо.

Женщины, которые изначально получили плацебо, позже должны будут вакцинироваться во время исследования. Также родившиеся дети будут находиться под наблюдением до шестимесячного возраста.

До конца 2021 года компании Pfizer и BioNTech планируют начать исследования Covid-вакцины у детей в возрасте до 11 лет. Компании также хотят исследовать действие Covid-вакцины у людей с ослабленной иммунной системой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ призвала распределять вакцины от коронавируса через COVAX, а не по отдельным странам

До конца этой недели Украина должна получить первую партию вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca, которую заказали в Индии. В страну должны прибыть 500 тыс. доз.

В то же время поставки вакцины от фармацевтической компании Pfizer в рамках инициативы COVAX переносят на конец февраля. Украина рассчитывает на поставку 117 тыс. доз вакцины этой фирмы.

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Топ комментарии

  • нетоварищ
    Вообще, опыты на беременных -это днище. Ладно, мама без мозгов, но ведь ребенок согласия на опыты над собой не давал. Люди в белых халатах - это звучит стремно.
  • Борменталь Незабаром
    вона себе вилікувала двома твітами
  • Vitaliy noname
    Пфайзер самая нормальная вакцина. Лохи и проплаченые свинособаки конечно будут топить за спутник. Но если синовак и астразенеку люди колят от бедности, то что должно твориться в мозгах, чтобы сознательно колоть себе спутник?
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