Враг за сутки четыре раза нарушил режим "тишины" на Донбассе, украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 18 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы. Вблизи Пивденного враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а возле Майорска - из стрелкового оружия.

На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь.

Сообщается, что о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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"Боевых потерь среди наших воинов нет", - говорится в сообщении.

В пресс-центра ОС также сообщили, что с начала текущих суток, 19 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.