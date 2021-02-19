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Враг за сутки четыре раза нарушил режим "тишины" на Донбассе, украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ОС

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Враг за сутки четыре раза нарушил режим "тишины" на Донбассе, украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 18 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы. Вблизи Пивденного враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а возле Майорска - из стрелкового оружия.

На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь.

Сообщается, что о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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"Боевых потерь среди наших воинов нет", - говорится в сообщении.

В пресс-центра ОС также сообщили, что с начала текущих суток, 19 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Враг за сутки четыре раза нарушил режим тишины на Донбассе, украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ОС 01

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