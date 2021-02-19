В результате боевых действий в Нагорном Карабахе ранения получили 9 094 человека, - прокуратура Армении

Военный прокурор Ваге Арутюнян сообщил, что в 2020 году в воинских частях Вооруженных сил Армении зарегистрировано 3 016 преступлений, что на 2 087, или в три раза больше, чем годом ранее (929 случаев).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Азатуюн.

На совещании, проведенном генеральным прокурором, было отмечено, что резкий рост преступлений связан с войной, 1 501 преступление или около 50% было зафиксировано во время военного положения и боевых действий. Из 3 016 преступлений 55% были тяжкими и особенно тяжкими.

Количество погибших во время службы в течение 2020 года, окончательно не выяснено в связи с неполным опознанием тел погибших военнослужащих, мирных жителей и продолжением поисков пропавших без вести военнослужащих.

Опознаны тела 3 389 военнослужащих. В результате боевых действий ранения получили 9 094 человека.

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Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября пресс-секретарь президента "НКР" Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион введены российские войска в виде "миротворческого контингента".

11 января 2021 года в Москве прошла трехсторонняя встреча России, Армении и Азербайджана. По итогам Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о налаживании транспортных и экономических связей в Закавказском регионе.