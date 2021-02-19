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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек
По состоянию на утро пятницы, 19 февраля, выявлен 6 531 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"6 531 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 19 февраля 2021 года. В частности, заболели 418 детей и 285 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек 03госпитализированы - 2 304 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек 03летальных случаев - 120;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек 03выздоровели - 5 857 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек 03осуществлено тестирований за сутки - 61 215 (в том числе методом ПЦР - 26 095, методом ИФА -15 567, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19 553).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек 08заболели - 1 293 672 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек 08выздоровели - 1 139 977 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек 08летальных случаев - 24 972;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек 08проведено ПЦР-тестов - 6 651 624.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581) областях, г. Киев (544), Черновицкой (458) и Львовской (422) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек 13

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Топ комментарии

  • Shu Shu
    Шел третий месяц зеВакцинации от Степанова и Ко.
  • Софія Гетьман
    Знову кількість виявлених більше за тих хто видужав... Треба дистанційне навчання для шкіл, щоб зберегти життя людей.
  • Меркава
    У нас тоже такое будет.
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