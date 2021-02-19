Малюська о законопроекте Кабмина по НАБУ: Много людей в Раде ненавидят Сытника и готовы голосовать за что угодно, лишь бы его уволить

Министр юстиции Денис Малюська считает, что все проблемы вокруг законопроекта о Национальном антикоррупционном бюро Украины связаны с негативным отношением народных депутатов к персоне директора НАБУ Артема Сытника. Депутаты отказываются урегулировать законодательные пробелы в функционировании НАБУ.

Об этом говорится в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"В том виде, в котором он (законопроект. - Ред.) сейчас есть, он может быть принят достаточно быстро. С одной стороны - потому что это выполнение программы с МВФ, а с другой - достаточно много людей в Раде ненавидят Сытника и готовы голосовать за что угодно, лишь бы там только была норма, которая лишит его полномочий", - рассказал Малюська.

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Министр отметил, что при подготовке данного законопроекта присутствовала определенная спешка со стороны правительства. Однако она связана с тем, что данный закон необходимо принять до получения транша Международного валютного фонда.

Правительство уже около месяца обсуждает с МВФ документ, но пока получило от него лишь ряд "технических замечаний". По сути документа никаких возражений нет. Ключевой дискуссией в этих переговорах является процедура формирования конкурсной комиссии для избрания нового директора НАБУ, а не статус нынешнего главы.

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"Мне, на самом деле, не очень интересно, какие у кого отношения с НАБУ, какие эмоции вокруг этого бурлят. Единственное, что меня интересует в этой истории, - это то, что ненависть отдельных депутатов к главе НАБУ может нам добавить необходимое количество голосов, чтобы принять хороший закон, который устроит все экспертное сообщество", - заявил Малюська.