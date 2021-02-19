Рада сегодня проведет Час вопросов к правительству и рассмотрит законопроект Зеленского об инвестнянях

Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу проведет Час вопросов к правительству и рассмотрит во втором чтении президентский законопроект об инвестнянях.

Пленарное заседание депутаты начнут с Часа вопросов к правительству, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кроме этого парламентарии планируют рассмотреть во втором чтении законопроекты №3526 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий", №2063 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту", №3901" О внесении изменений в Закон Украины "Об автомобильных дорогах", №3911 "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан".

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Еще депутаты планируют рассмотреть некоторые законопроекты в первом чтении. Среди них №4225 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно Национального военного мемориального кладбища", №№4351, 4351-1, 4351-2 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", №3715 "О внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичных закупках" (относительно исключения возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок), №4265 "О государственной регистрации геномной информации человека", №№4335, 4335-1 "Об обращении гражданского оружия и боеприпасов к нему", законопроекты, касающиеся исполнения решений Европейского суда по правам человека и социального страхования.

В первом чтении депутаты рассмотрят законопроекты №3711-д "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторых законы по возобновлению работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" и №3364-1д о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно сертификации оператора системы передачи.

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Завершить пленарную неделю депутаты планируют традиционно выступлениями о разном.