ВСП открыл дисциплинарное производство против еще троих судей ВАКС, - пресс-служба Антикоррупционного суда

17 февраля 2021 года Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение об открытии дисциплинарного производства в отношении судей ВАКС Виктора Маслова, Игоря Строгого и Леси Федорак. Возбуждение производств состоялось по результатам предварительной проверки жалоб Национальной ассоциации адвокатов Украины и двух обвиняемых в уголовном производстве, рассмотрение которого судьями не завершено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционного суда.

"Соответствующему решению дисциплинарного органа предшествовали сообщения судей о вмешательстве члена ВСП в их деятельность по осуществлению правосудия в указанном уголовном производстве. Также, в рамках дисциплинарного производства, судьи подали два заявления об отводе члена ВСП, учитывая наличие обстоятельств, которые вызывают сомнение в его беспристрастности при рассмотрении дисциплинарных жалоб, впрочем они не были удовлетворены", - подчеркивают в Антикоррупционном суде.

Кроме этого подчеркивается, что дата и время рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей ВАКС еще не известны, однако "судьи ВАКС Виктор Маслов, Игорь Строгий и Леся Федорак намерены отстаивать свою позицию в установленном законом порядке".

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