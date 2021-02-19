Новости • Агрессия России против Украины, Санкции против России

Политическое давление на Россию должно увеличиваться, - Кулеба

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Политическое давление на Россию должно увеличиваться, - Кулеба
Украина вместе с международными партнерами работает над усилением политического давления на Российскую Федерацию. В частности, продолжается работа в международных судах.

Об этом заявил во время брифинга министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Вместе с тем, по словам министра, в этом году запустят "Крымскую платформу".

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"Мы будем работать в международных судах для привлечении РФ к международной политической ответственности. Будем работать с международными партнерами, чтобы давление на Россию увеличивалось, чтобы цена ее агрессии против Украины становилась все дороже", - заявил он.

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Топ комментарии

  • Олександр Філіпов
    Начните с визового режима с агрессором. Для начала.
  • 5 копійок
    Хто його буде збільшувати коли Бубачка заглядує ***** вглаз?
  • Zemer
    Пускай Бубочка и его шобло вначале снизят давление в электросетях **********
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