Политическое давление на Россию должно увеличиваться, - Кулеба

Украина вместе с международными партнерами работает над усилением политического давления на Российскую Федерацию. В частности, продолжается работа в международных судах.

Об этом заявил во время брифинга министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Вместе с тем, по словам министра, в этом году запустят "Крымскую платформу".

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"Мы будем работать в международных судах для привлечении РФ к международной политической ответственности. Будем работать с международными партнерами, чтобы давление на Россию увеличивалось, чтобы цена ее агрессии против Украины становилась все дороже", - заявил он.