"Слуга народа" будет рассматривать вопрос отставки Степанова, если он провалит вакцинацию, - Верещук
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук.
"Господин Степанов персонально несет ответственность за начало вакцинации в том числе, несмотря на то, что есть ответственность господина Ляшко (главного санитарного врача. - Ред.) и всех остальных лиц", - сказала Верещук.
Также она ответила на вопрос, будет ли фракция, в случае провала начала вакцинации, рассматривать вопрос об отставке Степанова.
"Мы будем рассматривать такой вопрос. Я считаю, что это не наказание. В любом случае министр Степанов далее не сможет, находясь на должности, быть эффективным и таким, которому доверяет общество. Речь идет о слове - он дал слово не только нам как фракции, но и всему обществу до конца месяца начать вакцинацию", - отметила Верещук.
По словам нардепа, потенциальная кандидатура на место министра пройдет тщательную проверку.
"Если будет инициирована и проголосована отставка министра Степанова, обязательно человеку, который будет номинироваться на должность, мы проведем экзамен, тест и будем рекомендовать его для голосования", - объяснила Верещук.