"Слуга народа" будет рассматривать вопрос отставки Степанова, если он провалит вакцинацию, - Верещук

В "Слуге народа" считают, что министр здравоохранения Максим Степанов несет личную ответственность за начало вакцинации, и в случае его провала фракция будет инициировать отставку министра.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Господин Степанов персонально несет ответственность за начало вакцинации в том числе, несмотря на то, что есть ответственность господина Ляшко (главного санитарного врача. - Ред.) и всех остальных лиц", - сказала Верещук.

Также она ответила на вопрос, будет ли фракция, в случае провала начала вакцинации, рассматривать вопрос об отставке Степанова.

"Мы будем рассматривать такой вопрос. Я считаю, что это не наказание. В любом случае министр Степанов далее не сможет, находясь на должности, быть эффективным и таким, которому доверяет общество. Речь идет о слове - он дал слово не только нам как фракции, но и всему обществу до конца месяца начать вакцинацию", - отметила Верещук.

По словам нардепа, потенциальная кандидатура на место министра пройдет тщательную проверку.

"Если будет инициирована и проголосована отставка министра Степанова, обязательно человеку, который будет номинироваться на должность, мы проведем экзамен, тест и будем рекомендовать его для голосования", - объяснила Верещук.

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