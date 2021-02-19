Не вижу никаких причин для беспокойства. Работаем над организацией разговора, - Кулеба об отсутствии контакта между Зеленским и Байденом
Об этом на брифинге заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, отсутствие разговора между Байденом и Зеленским связано с тем, что сейчас американский президент больше сконцентрирован на внутриполитической повестке дня США.
"Количество его международных контактов сведено практически к нулю. К тому же Белый дом огласил, что из-за карантинных ограничений встречи проводятся в онлайн-режиме. Но мы, безусловно, работаем над организацией разговора (между Байденом и Зеленским. - Ред.)", - заявил Кулеба.
Он добавил, что сейчас ведется нормальная плановая работа украинским посольством в Вашингтоне относительно организации контакта между президентами Украины и США.
"Буквально вчера я получил последний отчет из посольства нашего в Вашингтоне. Я не вижу никаких причин беспокойства", - отметил глава МИД.