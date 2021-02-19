Длительное неназначение министров может привести к "параличу деятельности всего министерства", - Зеленский
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Зеленский вернул в парламент этот закон со своими предложениями.
"Президент поддерживает необходимость восстановления конкурсов на должности государственной службы, которые были приостановлены из-за ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. В то же время Владимир Зеленский обращает внимание Верховной Рады, что положения, в которых говорится о выполнении первым заместителем министра или заместителями министра (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми, ведь нарушают конституционные нормы относительно назначения по представлению премьер-министра членов правительства Украины", - говорится в сообщении.
"Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра - а такое не раз у нас бывало, - эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение нужно принять немедленно, такое недопустимо", - отметил Зеленский.
Поэтому президент предлагает парламенту изъять эти нормы и рассчитывает на полную поддержку со стороны народных депутатов.