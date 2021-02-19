На Закарпатье 120 школ отправили на "дистанционку" из-за роста заболеваемости COVID-19

На Закарпатье 120 общеобразовательных учреждений перевели на дистанционное обучение из-за стремительного распространения коронавируса в области. По состоянию на вторник, 16 февраля, таких школ в области было 72.

Эта цифра увеличивается ежедневно, сообщил в комментарии Укринформу руководитель штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций на Закарпатье Игорь Шинкарюк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, больше всего закрытых для очного посещения учащимися учебных заведений - на Раховщине, Хустщине и в Ужгороде и районе.

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Как сообщают в Закарпатском областном центре общественного здоровья, за прошедшие сутки, 18 февраля, у 397 пациентов в Закарпатье подтвержден коронавирус методом ПЦР. Закарпатье сейчас входит в пятерку регионов, где коронавирус распространяется стремительно. В области увеличили количество COVID-коек до 2 тысяч, Закарпатье на 74% обеспечено кислородом.