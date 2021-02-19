Smart City.UA будет помогать процессу цифровизации украинских громад, - глава инициативы SmartCity.UA Назаров

Наблюдая за цифровым развитием столицы, где благодаря инициативе Kyiv Smart City уже реализовано более 40 проектов и, другие города Украины тоже стремятся к цифровизации.

Сейчас smart city-проекты развивают команды специалистов в Харькове, Львове, Днепре, Мукачево. Также в Украине есть ряд общин, представители которых выражают желание внедрять цифровые технологии. В своем новом блоге глава инициативы SmartCity.UA Юрий Назаров рассказал об основных этапах реализации проектов по цифровизации городов и предоставил экспертные советы начинающим.

"Современное развитие города трудно представить без smart city решений. Благодаря цифровым технологиям и инструментам smart city города повышают эффективность функционирования своих систем, упрощающих предоставление муниципальных услуг и коммунальных сервисов, обеспечивающих безопасность жителей и экологическую безопасность среды, развитие городской инфраструктуры. Но главное - они обеспечивают взаимодействие между властями города, его жителями и бизнесом. В Украине есть ряд городов, где еще не начали, но очень хотят внедрять цифровые технологии. Но есть проблема - нехватка опыта и непонимание местного руководства, с чего начинать", - написал глава инициативы SmartCity.UA Юрий Назаров.

По экспертной оценке Юрия Назарова, становление умного города можно разделить на три основных этапа: планирование, разработка и внедрение, развитие.

"Конечно, любой проект начинается с планирования. Представители местной власти должны понимать, что без четко поставленных и сформированных целей невозможно обеспечить развитие умного города", - отмечает Юрий Назаров.

По мнению специалиста, прежде всего, к планированию следует отнести создание экспертной рабочей группы, которая определяет цели и направления развития города, этапность внедрения smart решений и КРІ для определения эффективности работы. На этом этапе может быть сформировано три документа.

Во-первых, это Концепция или концептуальные основы развития города. В этом документе необходимо определить основные задачи, которые должны решить smart-city проекты, а также направления цифровизации, которые являются приоритетными именно для города. Вторым документом должна стать стратегия или конкретные шаги по внедрению Концепции. Третий документ - это программа цифровизации города. Сюда должны входить информация о сроках действия и расходов, мероприятий программы, исполнителей, разработки и внедрения, дальнейшего развития умного города.

"Программа цифровизации города должна включать определенные сроки действия и суммы расходов на финансирование тех или иных проектов. Для ее разработки необходимо провести исследование имеющихся в городе или общине решений и сфер, требующих цифровизации. В частности, это может быть транспортная, коммунальная, социальная и другие сферы. Далее нужно определить мероприятия программы. Здесь главное помнить, что они должны соответствовать стратегическим целям развития города или общины", - объясняет Юрий Назаров.

По словам главы инициативе SmartCity.UA, исполнителями программы могут быть несколько подразделений - все зависит от количества мероприятий, которые в ней предусмотрены, и сложности цифровых решений, которые нужно реализовать. Этап разработки и внедрения идеи разумного города начинается с закупки товаров и услуг, необходимых для ее реализации.

"На данном этапе сверхважно правильно готовить документацию для закупок, чтобы получить именно то, что вам необходимо. То есть, четко выписывать технические характеристики, требования к товарам, технические задания", - дополняет эксперт.

Что касается этапа развития умного города, то он состоит из поддержки уже существующих решений и их масштабирования.

"Главное помнить, что воплощение в жизнь концепции умного города - единой системы внедрения инновационных технологий во все сферы жизни общества - является вызовом времени. И чем скорее города начнут ее реализацию, тем быстрее они подготовятся к цифровизации всей страны и позволят своим жителям идти в ногу с будущим", - отмечает глава инициативы SmartCity.UA.