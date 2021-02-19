"Слуга народа" Дунда обратился к Зеленскому: "Предлагаю задуматься о создании нового "Народного руха"

Нардеп "Слуги народа" Олег Дунда предлагает президенту Владимиру Зеленскому объединить местные непарламентские политические партии и элиты под единой идеологией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я обращаюсь к вам, господин президент, с призывом задуматься о возможности и целесообразности такого объединения, о создании в определенной степени нового "Народного Руха" для поддержки ваших инициатив", - сказал Дунда на брифинге в Киеве.

По словам парламентария, представители региональных партий и беспартийные ожидают определения идеологических основ программы президента для возможности к ним присоединиться, поскольку "слуги народа" тяготеют к определенной неопределенности и обтекаемости при определении собственной идеологической платформы".

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По мнению Дунды, это должно быть достаточно мягкое объединение, необязательно совпадающее с конфигурацией большинства в местных советах, которое могло бы положительно повлиять на объединение граждан и политиков ради решения проблем, которые на самом деле беспокоят большинство украинцев.

"Вы говорили, что у нас в Украине, каждый должен стать президентом. Это - лозунг. И наверное лучше, когда президент один, но приобщиться к реализации его идеологии через механизм широкого народного движения действительно сможет каждый желающий", - заявил нардеп.

Дунда просит Зеленского, в случае его заинтересованности проектом, встретится с его инициаторами и представителями местных властей Киевской области.

В начале февраля Дунда инициировал формирование идеологии партии "Слуга народа".

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