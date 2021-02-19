Новости • Агрессия России против Украины

К военнослужащим в районе проведения ООС штрафы за огонь в ответ на российские провокации не применяются, - Шмыгаль. ВИДЕО

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По отношению к военнослужащим, выполняющим задачи в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе, штрафы за ответный огонь на российские провокации не применяются.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил сегодня в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К военнослужащим в районе проведения операции объединенных сил штрафы за огонь в ответ на российские провокации не применяются", - сказал Шмыгаль  в пятницу.

Премьер отметил, что для создания безопасных условий выполнения боевых заданий и сохранения жизни и здоровья личного состава введены премии военнослужащим.

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Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    Значит таки применялись И почему об этом рассказывает Шмыргаль, а не министр обороны? Еще пройдет время и нам объявят, что и разведку не запрещали, и контр снайпера с передовой не отзывались. И вообще перемирие придумал Порошенко и порохоботы
  • Rostyslav Komarnytsky
    Немотивований вогонь - то стрільба на весіллі кавказців. На фронті Немотивований вогонь - нонсенс.
  • Vidock
    опять вранье и гребаная игра слов
    "К военнослужащим в районе проведения операции объединенных сил штрафы за огонь в ответ на российские провокации не применяются"

    Днями в мережі неофіційно оприлюднили Наказ МОУ №330 від 16.09.2020, який передбачає додаткову щомісячну грошову винагороду в розмірі від 5 000 до 18 000 грн для військових ЗСУ. Одночасно із цим розмір такої винагороди може зменшуватися в разі виникнення певних порушень (наприклад, відкриття вогню (у тому числі у відповідь) без наказу відповідного командира) з боку військовослужбовців.

    да, это не штрафы, но это уменьшение денежного пособия, т.е. финансовая санкция. Разница со штрафом в том что просто не составляется админпротокол, а ДЕНЬГИ БОЕЦ ТЕРЯЕТ И ТАМ И ТАМ.
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