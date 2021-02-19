Лапутина заявила о недофинансировании Минветеранов: "Реализовывать политику по защите наших защитников с таким бюджетом крайне сложно"

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявила о недофинансировании подотчетного ведомства.

"Бюджет, который есть у Министерства ветеранов, чрезвычайно маленький на все проекты", - сказала Лапутина в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, на данный момент ведомство готовит проект изменений в государственный бюджет и просит депутатов поддержать увеличение финансирования.

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"Реализовывать политику по защите наших защитников с таким бюджетом крайне сложно", - подчеркнула министр.