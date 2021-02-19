Саенко о предложении Зеленского по правке в законе о госслужбе: Выглядит как шантаж. Цинично и не по-человечески

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает убрать из Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы" от 16 февраля 2021 правку, которая предусматривает частичное ограничение полномочий исполняющих обязанности на первые 60 дней, полное - по завершению этого срока.

Об этом экс-министр Кабмина Александр Саенко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Итак Президент Украины предлагает убрать правку № 13 Дмитрия Наталухи от "Слуги народа за которую в зале проголосовал 321 народный депутат - конституционное большинство как никак. Эта правка предусматривает частичное ограничение полномочий исполняющих обязанности на первые 60 дней, полное - по завершению этого срока. То есть и.о. министра энергетики может подписать финансовые документы на выплаты шахтерам, но не может назначить руководителя предприятия. После 60 дней он не сможет сделать и этого. Также запрещается возложение обязанностей министра на лицо, кандидатуру которого Верховная Рада отклонила (что вполне логично)", - написал он.

Саенко отметил, что "особенно вдохновляет приведенная аргументация "Верховная Рада фактически самоустраняется от выполнения конституционных полномочий по назначению по представлению премьер-министра членов КМУ" (мне кажется парламент уже дважды выразил свою позицию и обвинять его в самоустранении точно некорректно). И еще одно "непринятие ВРУ в течение длительного времени решения о назначении министра неизбежно приведет к параличу деятельности соответствующего органа". Выглядит как шантаж - не назначают моего кандидата - парализуете работу органа, то есть не выплачиваем зп (зарплату. - Ред.) шахтерам и т.д. Цинично и не по-человечески, но видимо им безразлично".

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"Ну и напоследок. Говорят сегодня на 9:15 срочно собирают профильный Комитет ВРУ чтобы учесть предложения Президента. Но ... пересмотрит Парламент свое решение, принятое в четверг 321!!! голосами? Пойдет спикер на откровенное нарушение Регламента если поставит рассмотрение закона сегодня - поскольку депутаты должны получить документы не позднее чем за 3 дня. Вопросы риторические...

Жаль, что в этих политических баталиях пострадают простые люди, которые несколько месяцев не могут получить заработанные деньги", - резюмировал Саенко.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду закон о возобновлении конкурсов на занятие должностей государственных служащих. Глава государства предлагает принять закон в новой редакции.