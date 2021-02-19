Власть бьет по НАБУ и Сытнику, чтобы убежать от ответственности за провал вакцинации, - СМИ

Украинская власть, ударив по НАБУ и Сытнику, уходит от ответственности за провал вакцинации. Пандемия коронавируса круто изменила нашу жизнь. Физических проявлений конфликтов на высших уровнях страны за последний год стало меньше, зато информационных — значительно больше.

Об этом пишет в своей статье "Опоздание ценой в жизнь" для "Зеркала недели" журналист Алла Котляр, информирует Цензор.НЕТ.

В пример она приводиит спорт между главой Минздрава Максимом Степановым и гендиректором ГП "Медзакупки Украины" Арсеном Жумадиловым. Разборки между Арсеном Жумадиловым и Максимом Степановым за контроль над закупками медикаментов наносят удар по рейтингу президента, лично обещавшего старт вакцинации. "Факт открытия НАБУ дела о вакцинах для Владимира Зеленского (и без того недовольного директором НАБУ из-за дел в отношении замглавы ОП Олега Татарова) стал последней каплей и формальным поводом использовать эту ситуацию, дабы убить сразу двух зайцев. С одной стороны, получить во главе НАБУ контролируемого руководителя, каковым не является Артем Сытник. С другой (прикрыв коррупционную составляющую) — обелить собственную неспособность что-либо сделать, чтобы наконец обеспечить население вакцинами", - подчеркивается в статье.

"15 февраля, в день когда согласно анонсам главы Минздрава и главного санитарного врача в Украине наконец должна была появиться (но так и не появилась) первая партия вакцин, Кабмин поддержал правку к законопроекту об урегулировании статуса НАБУ, позволяющую уволить нынешнего директора бюро Артема Сытника. По данным источников ZN.UA в офисе президента, правка "с голоса" была внесена министром юстиции Денисом Малюськой по крайне настоятельной просьбе Владимира Зеленского. Так президент отреагировал на выполнение НАБУ прямой нормы УПК (ст.214) и начало расследования по закупке вакцин от COVID-19", - говорится в материале.

Почва для "правильного" голосования (по законопроекту об урегулировании статуса НАБУ. - Ред.) депутатами ВР активно подпитывается информационно. Степанов на брифингах продолжает искать виновных в срыве президентской программы вакцинации населения, о которой Зеленский не раз заявлял, объясняя задержку с поставкой вакцины уголовными делами, возбужденными НАБУ. Хотя коррупционная составляющая в закупках вакцины понятна всем, министр здравоохранения пытается обвинить НАБУ в решении своих политических вопросов за счет интересов государства и намекает, что при таком развитии событий перед Украиной останется только один выбор — российская вакцина, чего лично Степанов совсем не хочет.

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В статье напоминается, что ГП "Медзакупки Украины" было уполномочено на закупку вакцин только 9 декабря 2020 года — приказами Минздрава №№2839 и 2840. При этом 21 декабря министр Степанов в переписке с Жумадиловым (как следует из заявления последнего в НАБУ) потребовал согласовывать с Минздравом все действия по закупке вакцин. 23 декабря ГП "Медзакупки" обратилось к Минздраву за согласованием договоров с двумя потенциальными контрагентами. Однако согласован в итоге был только один из них - на закупку 1,9 млн доз Coronovak от китайского производителя Sinovac Biotech через украинскую компанию "Лекхим". При том, что вести переговоры о стратегической продукции (коей в мире сейчас являются вакцины) с такой страной как Китай может только государство, а не посредники.

"Таким образом к началу 2021 года Украина имела единственный контракт на закупку вакцины. И тот в результате завис. 3 февраля (дата, удивительным образом совпавшая с датой открытия дела НАБУ) компания "Лекхим" обратилась с письмом к украинскому правительству с просьбой о переносе поставки первой партии на апрель 2021-го. Из-за задержек как с одобрением препарата в Китае, так и с принятием Верховной Радой нового закона о регистрации вакцины. Также "Лекхим" просил пересмотреть определение критерия эффективности препарата. Как известно, эффективность Coronovak на сегодня составляет 50,38%, тогда как в контракте заложено требование — не менее 70%", - подчеркивает издание.

В рамках инициативы COVAX Украина также должна получить восемь миллионов доз вакцин. Из них еще неделю назад страна готовилась принять и распределить первую партию — 117 тысяч доз Pfizer/Biontech. Теперь вместо нее ожидают 500 тысяч доз AstraZeneca/Oxford, производимых по лицензии Serum Institute (Индия). Это - часть от 12 миллионов доз, подтверждение о поставке которых по контракту между Serum Institute и Crown Agents Украина получила 5 февраля от компаний AstraZeneca и Novavax, о чем Степанов отрапортовал Зеленскому. Но и они задерживаются. По причинам логистического характера, как утверждает министр здравоохранения.

При этом в статье ставится под сомнение утверждение Максима Степанова.

"С самого начала пребывания на посту министр, кажется, не принял ни одного обдуманного и своевременного решения, активно включившись только в борьбу с зачатками медреформы да в поиск откатов на медзакупках. В результате профукал все, что только можно было, а теперь активно пытается в этом кого-нибудь обвинить. Так, Минздрав обвиняет ГП "Медзакупки" в срыве закупок 108 из 483 позиций лекарственных препаратов и оборудования на сумму 949,7 млн грн в 2020 году. ГП, утверждает Минздрав, вовремя не осуществило также финансовые операции: на 163 млн грн — по антиретровирусной терапии, на 100,5 млн грн — по сердечно-сосудистым заболеваниям, на 60,3 млн грн — по взрослой онкологии, на 10,2 млн грн — детской онкологии, рассеянному склерозу, ДЦП и идиопатической дистонии", - пишет издание.

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ГП "Медзакупки" в свою очередь утверждает: с мая 2020 года Минздрав игнорировал предупреждения о рисках в закупках и необходимые документы, позволяющие их начать, предоставил со значительной задержкой.

Кроме того, в июне правительство приняло Постановление №478, в соответствии с которым ГП должно согласовывать с Минздравом все технические, качественные и прочие характеристики товаров на закупку. Это постановление задержало объявление тендеров в среднем на месяц, а по некоторым позициям — и дольше.

Также в материале напоминается, что по данным Счетной палаты, из Фонда борьбы с COVID-19 на 1 января 2021 года не были использованы 11,9 млрд грн. В основном из-за ненадлежащей координации действий правительства, а также непоследовательных и несвоевременных решений. В частности Минздравом не были использованы 1,4 млрд грн на реализацию государственных гарантий медицинского обслуживания населения (дополнительное финансирование) и 2,1 млрд грн на обеспечение готовности и реагирования системы общественного здоровья на вспышки COVID-19 и обеспечение средствами индивидуальной защиты. Выделенные ему средства Минздрав осваивал со значительной задержкой.

"Один из примеров — покупка аппаратов ИВЛ. Хотя средства были выделены в апреле, приказ о распределении аппаратов министр Степанов подписал только 11 ноября. Не смог он обеспечить и обещанные президентом Зеленским еще в марте 2020-го выплаты врачам за работу с больными ковидом. Решение о направлении надбавок и доплат медработникам (5,9 млрд грн) приняли только в июле, а паспорт бюджетной программы утвердили лишь в конце сентября. До этого времени врачи получали доплаты исключительно из местных бюджетов", - сказано в статье.

При этом отмечается, что в целом четыре из девяти решений о выделении средств на медицинскую сферу (в частности предоставление субвенции местным бюджетам на приобретение кислорода) были приняты правительством только в октябре и ноябре 2020 года, то есть спустя восемь месяцев после начала пандемии, хотя деньги на это были доступны уже с апреля.

По отдельным направлениям, например, финансированию медуслуг по Программе медицинских гарантий — фактический уровень использования средств на 23 декабря равнялся нулю.

"Все делалось и продолжает делаться поздно. Последний пример — ситуация на Ивано-Франковщине, больничная сеть которой сейчас не справляется с приемом ковидных пациентов. Ситуация приближалась к катастрофической уже почти неделю, но только 17 февраля было принято решение о введении в области ограничений "красной" зоны...Управленческая система страны — квинтэссенция коррупции и некомпетентности, цена которой уже исчисляется тысячами дополнительных смертей украинцев, потому что речь на самом деле не только о закупках по ковиду. Оправдаться и перевести стрелки не получится. Время "первого конверта" давно прошло. И деньги, чтобы реагировать вовремя, у Минздрава точно были", - подчеркивается в материале.

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