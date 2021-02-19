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Субсидий хватит на всех, кто в них нуждается, - Шмыгаль

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Субсидий хватит на всех, кто в них нуждается, - Шмыгаль
Глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль заявил, что субсидий хватит на всех, кто в них нуждается. Сейчас их получают 5 миллионов домохозяйств.

Об этом он заявил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сейчас в Украине фактически 5 млн домохозяйств получают помощь от государства. Среди них 3 млн - это субсидианты, 1,8 млн получателей получают льготы от государства. Хочу заверить, что субсидий хватит на всех, кто в них нуждается", - сказал премьер-министр.

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Шмыгаль отметил, что финансирование назначенных в январе субсидий проведено 1 февраля в полном объеме 5 млрд гривен. По его словам, в следующем месяце потребность в них ожидается на 1,5-2 млрд гривен меньше.

Глава правительства подчеркнул, что КМУ значительно упростил доступ к субсидиям: большинство граждан получают их сразу после заявки.

Компенсацию за электроотопление получают почти 572 тысяч потребителей, а средняя субсидия составляет около 570 гривен.

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Субсидий хватит на всех, кто в них нуждается, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5897
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    не трожь сирожу - он эту должность на колчаковских фронтах отвоевал!)ну и к тому же он правильной титульной национальности...
  • Amber
    Всі субсидіі у населення прибрали , про що він торочить ?
    Бреше с... а , як дихає !
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