Приморский суд Одессы перенес оглашение приговора активисту Стерненко по делу о похищении человека
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Приморский районный суд Одессы перенес оглашение приговора активисту Сергею Стерненко по обвинению в похищении человека на 23 февраля.
Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил сам Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.
Он уточнил, что судебное заседание начнется 23 февраля в 10:00. Решение суда о переносе объявления приговора он считает странным.
"Считаю, что перенос состоялся из-за давления со стороны ОП и ОГПУ, которые требуют меня немедленно заключить", - отметил активист.
Он также призвал неравнодушных жителей Одессы поддержать его во время заседания во вторник.
Как сообщалось, прокуратура ходатайствует о 8 годах лишения свободы с конфискацией имущества для одесского активиста Сергея Стерненко по делу о похищении Сергея Щербича в 2015 году.