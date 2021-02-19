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Приморский суд Одессы перенес оглашение приговора активисту Стерненко по делу о похищении человека

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Приморский суд Одессы перенес оглашение приговора активисту Стерненко по делу о похищении человека
Приморский районный суд Одессы перенес оглашение приговора активисту Сергею Стерненко по обвинению в похищении человека на 23 февраля.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил сам Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что судебное заседание начнется 23 февраля в 10:00. Решение суда о переносе объявления приговора он считает странным.

"Считаю, что перенос состоялся из-за давления со стороны ОП и ОГПУ, которые требуют меня немедленно заключить", - отметил активист.

Он также призвал неравнодушных жителей Одессы поддержать его во время заседания во вторник.

Как сообщалось, прокуратура ходатайствует о 8 годах лишения свободы с конфискацией имущества для одесского активиста Сергея Стерненко по делу о похищении Сергея Щербича в 2015 году.

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Топ комментарии

  • Антон Чигур
    Руки проч от Стерненка, твари мерзотные!!!!!!
  • AbOriginal_UA
    Судьям не впервой выполнять бандитские заказы с ОП, ОГПУ, ООО "Труханов и Ко", но тут судья проявил принципиальность и сказал свое веское слово:
    - Деньги вперёд !
  • aleks kyb
    Бойцам ВСУ которые захватили в плен сепаров - тоже судить за похищение?
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