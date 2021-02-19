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Ивано-Франковская область пылает от эпидемии коронавируса, - Шмыгаль

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Ивано-Франковская область пылает от эпидемии коронавируса, - Шмыгаль
Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что эпидемия коронавируса развивается в Ивано-Франковской области очень быстрыми темпами. Он заявил, что регион пылает от эпидемии.

Об этом он заявил в ходе Часа вопросов к Кабинету Министров в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ивано-Франковская область сегодня занимает первое место в антирейтинге. Эпидемия развивается в области и городе Ивано-Франковск очень быстрыми темпами. К сожалению, в этом году местными властями не было сделано ни одного шага, чтобы остановить эту эпидемию. Ивано-Франковская область сегодня фактически пылает от эпидемии коронавируса", - сказал премьер-министр.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    как неожиданно...
    Ивано-Франковская область пылает от эпидемии коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5944 Ивано-Франковская область пылает от эпидемии коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7259

    ...
  • Andriy Kalnyshevsky
    К сожалению, в этом году местными властями не было сделано ни одного шага, чтобы остановить эту эпидемию.

    Вот и крайние. Чемпионы-вакцинаторы нипричем...
  • Shu Shu
    Местные власти? Шел третий месяц зеВакцинации от зеленой власти..
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