Ивано-Франковская область пылает от эпидемии коронавируса, - Шмыгаль
15 02797
Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что эпидемия коронавируса развивается в Ивано-Франковской области очень быстрыми темпами. Он заявил, что регион пылает от эпидемии.
Об этом он заявил в ходе Часа вопросов к Кабинету Министров в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Ивано-Франковская область сегодня занимает первое место в антирейтинге. Эпидемия развивается в области и городе Ивано-Франковск очень быстрыми темпами. К сожалению, в этом году местными властями не было сделано ни одного шага, чтобы остановить эту эпидемию. Ивано-Франковская область сегодня фактически пылает от эпидемии коронавируса", - сказал премьер-министр.