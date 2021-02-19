Рада соберется на внеочередное заседание во вторник: Ожидается рассмотрение предложения Зеленского к закону о госслужбе
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Верховная Рада соберется на внеочередное заседание на следующей неделе. Ожидается рассмотрение предложения президента к закону о госслужбе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram заявил нардеп "Слуги народа" Александр Качура.
"Во вторник в 12:00 будет внеочередное заседание ВР. Повестка дня позднее", - говорится в сообщении.
Как передает "РБК-Украина", нардепы, скорее всего, будут рассматривать предложения президента к закону о госслужбе, который он ветировал.
Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук сообщила: "Мы ожидаем, что на следующей неделе Рада соберется на внеочередное заседание. Во вторник или среду. Надо будет проголосовать за законопроект о госслужбе с учетом предложений президента, чтобы разблокировать работу министерства энергетики и выплаты заработной платы".