За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 7 человек, выздоровели - 897, выявлено 544 новых случая, - Кличко. КАРТА

В Киеве за прошлые сутки, 18 февраля, зафиксировано 544 новых случая коронавируса. Всего подтвержденных случаев в столице – 133 891.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Так, заболели: 299 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 218 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет, 11 девочек в возрасте от 6 до 17 лет и 16 мальчиков от 5 месяцев до 16 лет.

Кроме того зафиксировано 7 летальных случаев от вируса (всего 2564). За сутки госпитализированы 79 пациентов.

За сутки коронавирус преодолели 897 человек (всего 91037).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (111), Днепровском (82) и Деснянском (79).

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В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1065 больных коронавирусом. Из них 2 ребенка. 676 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 819 человек. На аппаратах ИВЛ - 27 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях Киева - почти 27%.