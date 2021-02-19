"На сегодняшнем заседании СНБО будет рассматриваться национализация корпорации "Рошен", - Арестович

Совет национальной безопасности и обороны Украины на сегодняшнем заседании якобы рассмотрит национализацию компании Roshen.

Об этом на странице в сети Facebook написал советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшнем заседании СНБО будет рассматриваться национализация корпорации "Рошен", - говорится в его сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обострение на Донбассе практически неизбежно. Скорее всего, это будет ближе к лету, - Арестович