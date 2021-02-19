"На сегодняшнем заседании СНБО будет рассматриваться национализация корпорации "Рошен", - Арестович
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Совет национальной безопасности и обороны Украины на сегодняшнем заседании якобы рассмотрит национализацию компании Roshen.
Об этом на странице в сети Facebook написал советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшнем заседании СНБО будет рассматриваться национализация корпорации "Рошен", - говорится в его сообщении.