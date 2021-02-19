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"На сегодняшнем заседании СНБО будет рассматриваться национализация корпорации "Рошен", - Арестович

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"На сегодняшнем заседании СНБО будет рассматриваться национализация корпорации "Рошен", - Арестович
Совет национальной безопасности и обороны Украины на сегодняшнем заседании якобы рассмотрит национализацию компании Roshen.

Об этом на странице в сети Facebook написал советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшнем заседании СНБО будет рассматриваться национализация корпорации "Рошен", - говорится в его сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обострение на Донбассе практически неизбежно. Скорее всего, это будет ближе к лету, - Арестович

На сегодняшнем заседании СНБО будет рассматриваться национализация корпорации Рошен, - Арестович 01

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Топ комментарии

  • Червона рута
    а ДТЕК слабО?
  • wake up-UA
    "На сьогоднішньому засіданні РНБО розглядатиметься націоналізація корпорації "Рошен", - Арестович - Цензор.НЕТ 6103
  • Garinich
    По-моему, арестович просто имбицыл.
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