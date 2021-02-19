Рада законодательно запретила выжигание сухой травы

Верховная Рада не стала вводить ответственность за выжигание травы и поджоги лесов. Соответствующий законопроект №3526 парламентарии приняли во втором чтении.

Редакция документа к первому чтению предусматривала изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Штрафовать предлагали за уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухой растительности или ее остатков на землях водного фонда, в том числе в прибрежных защитных полосах и на островах, занятых лесами, полосах отвода, береговых полосах водных путей, пишет РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Наказывать админвзысканиями хотели также за выжигание торфяников и нарушение требований пожарной безопасности в зоне отчуждения.

Штрафы планировали установить на уровне от 3060 до 30600 гривен.

Однако ко второму чтению из документа убрали все штрафы.

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Теперь этот закон лишь запрещает выжигание сухой растительности или ее остатков без соблюдения порядка, установленного центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды.

Ответственность за нарушение запрета в этом документе не прописана.