С начала суток наемники РФ открывали огонь из 120-мм миномета в районе Зайцево, потерь нет, - Минобороны
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С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, на луганском направлении, вблизи населенного пункта Зайцево враг открывал огонь в сторону украинских воинов, используя миномет 120-мм калибра.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.