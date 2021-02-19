Обыски в командовании Медицинских сил ВСУ: ГБР работает над подозрением для генерал-майора Хоменко, - Бутусов

16 февраля Государственное бюро расследований провело обыски в Командовании Медицинских сил ВСУ и компании "Мед Эксим" в рамках уголовного дела о закупке медицинского оборудования, которое, по мнению следствия, не отвечает заявленным характеристикам.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По данным источников Цензор.НЕТ, предметом дела является закупка у "Мед Эксима" аппаратов искусственной вентиляции легких в 2020 году на 11 миллионов гривен, которые были поставлены в военно-медицинские центры ВСУ. основанием для открытия уголовного дела в ноябре 2020 года является переписка между руководителями центров и Хоменко о якобы несоответствии поставленной техники своим задачам. По мнению ГБР, поставленная техника является не аппаратами ИВЛ, а оборудованием для анестезии.

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Впрочем, эта информация теперь проверяется - в настоящее время Экспертный центр МВД изучает документы, изъятые при обысках, и готовит свое заключение , о поставленной технике, о технических условиях тендера.

Очевидно, следствия рассчитывает выйти на подозрение бывшему командующему Медсилами Хоменко. Впрочем, судьба этого дела сейчас полностью зависит от результатов экспертизы.

В свою очередь, активист Анатолий Велимовский в комментарии к сообщению Бутусова рассказал, что связался с Хоменко и изложил его позицию по данному вопросу:

"Хоменко откатов не берет. Знаю точно.

По этим бельгийцам.

1. Были поставлены действительно не ИВЛ, а наркозники.

Оговариваюсь. ИВЛ - это упрощённый наркозник. Естественно, наркозник не может стоить столько.

2. Были предъявлены претензии к поставщику. Он выплатил 2,2 миллиона неустойки.

3. Поставщик поставил дополнительное оборудование, которое позволило превратить наркозники в полноценные ИВЛ в шести из восьми госпиталей, куда их распределили. Сейчас они работают, повторюсь, как полноценные ИВЛ. Чем и являются.

4. В два госпиталя это дополнительное оборудование поставлено не было. По словам Хоменко причина в отсутствии адекватного менеджмента в госпиталях.

В целом. Это обычная ситуация на нашем рынке, когда под предоплатные контракты поставляется откровенное г...

В данном же случае мы имеем ситуацию при которой некие субъекты рынка при поддержке некоторых волонтеров хотят взять под полный контроль одного из главных потребителей медицинского оборудования в стране - Министерство обороны. Хоменко этому мягко говоря мешает.

Ещё раз повторюсь. В исключительной порядочности этого человека я не просто не сомневаюсь, а имею подтвержденную информацию от двух субъектов рынка. Хоменко на откатах не работает.

Потому, просьба, будь объективнее в этой игре".



