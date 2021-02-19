Изучение украинского языка в ОРДЛО осуществляется факультативно и практически подпольно, - языковой омбудсмен Креминь

На оккупированном Донбассе нет ни одного украиноязычного детсада, школы или вуза, а деятельность организаций, которые популяризируют украинский язык, приравнивается к террористической.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

По его словам, в 2013 году на территории Донецкой области 73,7% детей воспитывались на украинском языке в 730 садиках и учились в 244 школах с украинским языком обучения (34 - в Донецке).

В то же время в Луганской области только 35,5% детей воспитывались на украинском языке в 202 детских садах и только 45% учеников обучались на украинском языке в 119 школах.

Креминь напомнил, что в 2012 году эти регионы предоставили русскому языку статус регионального.

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В то же время, такое решение в Луганской области не поддержали Сватовский, Белокуракинский, Новопсковский и Марковский районные советы, территории которых остались подконтрольные Украине после оккупации Донбасса.

Языковой омбудсмен отметил, после оккупации в "конституциях" "ДНР" и "ЛНР" было декларативно закреплен статус украинского языка наряду с русским как "государственным", но по сути он не использовался таким образом.

В 2017 году лидеры террористических группировок заявили, что 100% всех школ на оккупированных территориях перешли на русский язык преподавания, а летом 2020 года оккупационные администрации исключили украинский язык и литературу из учебных планов общеобразовательных учебных заведений. В том же году оккупанты лишили украинский язык статуса государственного.

По словам Креминя, на настоящее время изучение украинского языка на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей осуществляется факультативно - "практически подпольно".

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"Отсутствие обучение на украинском является значительным препятствием для абитуриентов с оккупированных территорий для поступления в украинские вузы. По данным на начало 2020 года почти 3 тыс. 800 детей с оккупированных территорий получают общее среднее образование в дистанционно-экстернатной форме на подконтрольной территории. Ученики, которые не имеют возможности учиться дистанционно вынуждены изучать язык с репетиторами или онлайн. Но и эти возможности довольно ограничены, и они не покрывают всех потребностей наших детей на оккупированных территориях", - отметил омбудсмен.

Преподавание в вузах на территории ОРДЛО также осуществляется исключительно на русском языке

Креминь подчеркнул, что деятельность общественных организаций, которые популяризируют украинский язык, на оккупированных территориях запрещена и приравнивается к террористической и экстремистской.

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