Требуем от РФ прекратить агрессию и призываем международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию, - МИД

7 лет назад, 20 февраля 2014 года началась вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины. Россия вторглась на территорию Украины. В этот день в украинский Крым начали прибывать российские военные подразделения в рамках операции по захвату полуострова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Незаконная попытка аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также дальнейший вооруженный конфликт на Донбассе стали этапами реализации плана России, направленного на разрушение украинской государственности", - подчеркивается в заявлении.

Кроме этого напоминается, что за 7 лет российской вооруженной агрессии против Украины погибло более 13 тысяч украинцев, из которых более 3 тысяч - гражданские, десятки тысяч людей получили ранения, около полутора миллиона человек вынужденно стали внутренне перемещенными лицами.

"Несмотря на все усилия Украины и международного сообщества найти мирное решение конфликта, вооруженная агрессия России продолжается и количество ее жертв продолжает расти каждый день", - отмечают в МИДе.

"На временно оккупированных территориях Россия грубо и системно нарушает права человека. В Крыму преследуются проукраинские активисты, распространены случаи похищений и убийств, около сотни человек находятся за решеткой по безосновательным, политически мотивированным обвинениям. Продолжаются целенаправленные репрессии против крымскотатарского народа. В зоне боевых действий на Донбассе значительным разрушениям подверглись города и села, инфраструктура и промышленные объекты. Временная оккупация приводит к разрушению культурного и исторического наследия, а также к катастрофическим экологическим последствиям как на Донбассе, так и в Крыму", - следует из заявления.

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При этом отмечается, что агрессия РФ против Украины кардинально изменила геополитическую ситуацию в Европе и во всем мире. Авторитет международного права и вся система европейской и мировой безопасности серьезно подорваны. Международное сообщество осудило действия России в документах, одобренных в рамках таких международных организаций, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы. Десятки стран применили против России санкции за нарушения ею территориальной целостности Украины.

"Украина требует от России прекратить агрессию, вернуться в пространство международного права и освободить временно оккупированные территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также части Донецкой и Луганской областей", - отмечено в заявлении.

"Призываем международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию, чтобы принудить российские власти к деоккупации захваченных украинских территорий, освобождению пленных и политических заключенных, выполнению международных судебных решений. Мы убеждены, что совместными усилиями, в частности в рамках Крымской платформы, будет восстановлена не только территориальная целостность Украины, но и укреплен авторитет международного права, возвращены мир и стабильность на Европейский континент. А Российская Федерация понесет полную ответственность за все преступления, совершенные против Украины и ее граждан", - подытожили в МИД Украины.

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