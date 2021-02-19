Корниенко об американских лоббистах для "Слуги народа" за $50 тыс.: Партия никого не нанимала

В "Слуге народа" утверждают, что не нанимали консультации американских лоббистов для партии за 50 тыс. долларов в месяц.

Об этом сказал заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии журналистам, отвечая на вопрос Цензор.НЕТ по поводу соглашения с американской компанией.

"Никто никого не нанимал. Партия таких договоров не подписывала. Есть, насколько я понимаю, меморандум о сотрудничестве между фракцией "Слуга народа" за подписью председателя фракции Давида Арахамии и определенной ОО (Общественная организация "Центр трансатлантической взаимодействия и диалога". - Ред.), которое упоминается в этой статье. Есть отношения между фракцией и ОО. Что там действует ОО - это надо разбираться ... Партия услуги никаких лоббистов не заказывала", - сказал Корниенко.

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На уточнение о том, чего касаются отношения партии и упомянутой ГО, Корниенко отметил, что об этом "лучше спросить у Арахамии".

Ранее СМИ сообщили, что д ля "Слуг народа" наняли американских лоббистов за $50 тыс. в месяц для налаживания отношений с США и ЕС.