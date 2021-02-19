Мы получили более 200 жалоб о невыполнении судебных решений, - заместитель бизнес-омбудсмена Короткая

Количество жалоб, поступивших в совет бизнес-омбудсмена относительно невыполнения судебных решений, значительно увеличилось. Только за прошлый год их более 200. Учитывая такой скачок, в совете бизнес-омбудсмена подготовили системный отчет на эту тему, выписав рекомендации для государственных органов.

Об этом в интервью Цензор. НЕТ рассказала заместитель бизнес-омбудсмена Татьяна Короткая.

По ее словам, отчет состоит из двух частей.

"Первая часть посвящена макро-уровню – институциональным проблемам. Например, сейчас актуализировался вопрос конкуренции между государственными и частными исполнителями, - объяснила она. - Институт частных исполнителей внедрен не так давно и он продолжает развиваться, хотя возникают и трудности в процессе их деятельности. Частные исполнители прекрасно работают по исполнению решений, связанных с материальными вопросами. Например, банки активно пользуются их услугами. А государственным исполнителям остаются социальные кейсы, с точки зрения функционирования исполнителей менее привлекательные. И у тех, и у других исполнителей есть свой набор правовых инструментов и свои сильные стороны по выполнению решений суда. Постепенно необходимо корректировать имеющуюся асимметрию в правах государственных и частных исполнителей. Наша команда дала также ряд рекомендаций по доступу к базам данных, диджитализации и другие, необходимые для повышения эффективности работы исполнителей судебных решений".

Вторая группа проблемных вопросов, выделенных в отчете, касается мораториев, которые ограничивают выполнение судебных решений.

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"Как оказалось, у нас в Украине действуют почти 20 мораториев, в разное время принятых Верховной Радой на принудительное исполнение судебных решений, - говорит Татьяна Короткая. - Первые из них появились еще в 90-е годы, когда начался процесс приватизации госимущества, банкротились предприятия, и страна находилась на зародышном этапе нового экономического развития. Ни общество, ни правовая система не были готовы к тому, что государственные предприятия могли потерять какие-то свои активы из-за судебных решений. Тогда и было принято решение заморозить определенные процессы путем введения моратория.

Есть мораторий и в топливно-энергетическом секторе. И какие-то еще точечные. Все эти моратории, ограничивающие исполнение судебных решений, пора пересмотреть".

Кроме того, в совете бизнес-омбудсмена предлагают пересмотреть законодательные нормы, которые касаются ответственности за невыполнение решений суда.