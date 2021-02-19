Ляшко подделал лотерейный билет с полумиллионным выигрышем, - глава НАПК Новиков. ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Новиков заявил в интервью "НВ".
"НАПК провели проверку, установили, что он подделал выигрышный билет. Нам подтвердили, что не было такого выигрышного билета. И было уголовное производство, он должен был быть привлечен к ответственности, но Конституционный Суд отменил (эту статью. - Ред.)", - рассказал глава НАПК.
По его словам, если НАПК установит, что факта выигрыша не было, это будет свидетельствовать о наличии состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 Уголовного Кодекса (декларирование недостоверной информации).
Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, в 2017 году лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко задекларировал выигрыш в лотерею более 571 045 грн.
Позже Ляшко рассказал, что выиграл полмиллиона гривен не в лотерею, а благодаря ставкам на футбольные матчи Лиги чемпионов.