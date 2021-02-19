Рада может собраться на внеочередное заседание на следующей неделе, - Разумков
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Верховная Рада может собраться на внеочередное пленарное заседание в начале следующей недели.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.
"Ряд народных депутатов выступил с предложением провести внеочередное заседание. Как только они соберут необходимое количество подписей - не позднее чем в 3-дневный срок такое заседание будет созвано. Вероятно, оно состоится в начале следующей недели.
Есть предложение от депутатов рассмотреть на нем вето Президента на Закон о восстановлении конкурсов на государственную службу", - написал Разумков.