Зеленский предлагает вернуть и.о. все полномочия министра на неограниченный период, большинство фракций это не будут поддерживать, - Шкрум
Об этом рассказала в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ нардеп "Батькивщины" Алена Шкрум.
"Они предлагают в своем вето убрать все ограничения. То есть и.о. министра сможет выполнять все, как министр бесконечно долго. Не 30 дней, не 60, а бесконечно, и дальше нет никаких обязанностей как-то эту ситуацию урегулировать (как было у нас, что премьер обязан в течение 30 дней хотя бы внести кандидатуру в зал). Ну вот они возвращают все это в страну исполняющих обязанностей, когда половина правительства реально может быть и.о., потому что парламент голосов на кандидатуры нет, а кандидатуры, на которые есть голоса - никто не предлагает", - сказала Шкрум.
По ее словам, "Батькивщина" точно за эти предложения президента не будет голосовать.
"Насколько я знаю, "Голос", "За будущее", "ЕС" и ОПЗЖ также голосовать за это не будут. Часть внефракционных депутатов и не внефракционных, которые понимают значение этой истории, тоже не будут поддерживать", - считает Шкрум.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что длительное неназначение министров может привести к "параличу деятельности всего министерства".