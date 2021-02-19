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Правоохранители теряют деньги, изъятые при обыске и не могут вернуть после снятия ареста, - заместитель бизнес-омбудсмена Короткая

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Правоохранители теряют деньги, изъятые при обыске и не могут вернуть после снятия ареста, - заместитель бизнес-омбудсмена Короткая
Реагируя на жалобы бизнеса, в совете бизнес-омбудсмена фиксируют случаи, когда правоохранители не выполняют решение следственных судей, потому что теряют арестованные во время обыска денежные средства.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала заместитель бизнес-омбудсмена Татьяна Короткая.

Она объяснила, что эта проблема описана в отчете, подготовленном советом бизнес-омбудсмена. Там же выписаны рекомендации органам власти по улучшению ситуации.

"К нам обращаются в случаях, когда решения не выполняются или выполняются не полностью. Поэтому в отчете мы предлагаем уточнить нормы УПК, прописав сроки, в которые такие решения должны выполняться, - сказала Короткая. - Например, при обыске изъяли некое имущество, которое не является доказательством по уголовному производству.

Адвокаты получили решение о его возвращении. А потом это имущество и решение "зависает". Бывают даже случаи, когда правоохранители теряют деньги, изъятые при обыске, и поэтому ничего не могут вернуть. Недавно у нас было дело, когда потеряли партию сигарет".

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Если "потерянные" деньги, будут возмещать из своего кармана, все очень быстро наладится.
  • Благо Вещатель
    Я могу подсказать где искать "потерянные" деньги))))
  • Ahmed Nunji
    "Там же выписаны рекомендации органам власти по улучшению ситуации."

    Поки не посадять кількох хитрожопих, які "загубили" гроші, всі ці рекомендації до одного місця. Чи вона дійсно вірить, що вони їх *******?
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