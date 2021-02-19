Правоохранители теряют деньги, изъятые при обыске и не могут вернуть после снятия ареста, - заместитель бизнес-омбудсмена Короткая

Реагируя на жалобы бизнеса, в совете бизнес-омбудсмена фиксируют случаи, когда правоохранители не выполняют решение следственных судей, потому что теряют арестованные во время обыска денежные средства.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала заместитель бизнес-омбудсмена Татьяна Короткая.

Она объяснила, что эта проблема описана в отчете, подготовленном советом бизнес-омбудсмена. Там же выписаны рекомендации органам власти по улучшению ситуации.

"К нам обращаются в случаях, когда решения не выполняются или выполняются не полностью. Поэтому в отчете мы предлагаем уточнить нормы УПК, прописав сроки, в которые такие решения должны выполняться, - сказала Короткая. - Например, при обыске изъяли некое имущество, которое не является доказательством по уголовному производству.

Адвокаты получили решение о его возвращении. А потом это имущество и решение "зависает". Бывают даже случаи, когда правоохранители теряют деньги, изъятые при обыске, и поэтому ничего не могут вернуть. Недавно у нас было дело, когда потеряли партию сигарет".

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