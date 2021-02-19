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В Польше мы уже имеем третью волну коронавируса. Вопрос в том, какого масштаба она будет, - глава Минздрава страны Недзельский

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В Польше мы уже имеем третью волну коронавируса. Вопрос в том, какого масштаба она будет, - глава Минздрава страны Недзельский
В Польше в настоящий момент наблюдается уже третья волна коронавируса. Однако пока нельзя спрогнозировать ее масштаб.

Об этом RMF24 заявил глава Министерства здравоохранения Польши Адам Недзельский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Абсолютно точно мы уже имеем третью волну. Это не то, что ждет нас в будущем. У нас уже третья волна. Вопрос в том, какого масштаба она будет", - подчеркнул Недзельский.

На вопрос, есть ли у правительства оценки того, как может выглядеть эта третья волна в ближайшее время, он объяснил, что развитие пандемии обусловлено двумя критическими факторами, и самым важным является распространение так называемой британской мутации.

"Вторая вещь несколько менее конкретна, поскольку речь идет об определенной социальной дисциплине", - сказал он.

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Топ комментарии

  • belge
    У Польщі ми вже маємо третю хвилю коронавірусу. Питання в тому, якого масштабу вона буде, - глава МОЗ Недзельський - Цензор.НЕТ 2351 Наверное-таки вакцина на подходе. А очередь никто не занимает. Вызывайте Голубовскую. Пусть вступает с рассказами, про санитаров. валящихся с ног и про умерших от вируса, которые в больницах аж из окон торчат.
  • wittmann1980
    Масштаб волны зависит исключительно от заинтересованности фарм-компаний производящих вакцины. Сколько проплатят - так сильно и напугают, статистику подкрутят и будет вам волна, третья...пятая...пятидесятая. Вакцинки надо продвигать на перманентном уровне, недостаточно вакцинировать основные заболевания при рождении, необходимо подсадить всех людей на "абонплату".
  • Підлога Маккартні
    нужно подождать с пол года после массовой вакцЫнации и посмотреть какие будут результаты. Если все ок, то можна и самим колоться, а если будет хреново то еще будете благодарить Степана Максимова!!!
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