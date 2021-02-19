"ЕС" лидирует в рейтинге партий с 19,2%, у ОПЗЖ - 17,8%, у "СН" - 17,6%, - опрос КМИС и СОЦИС. ВИДЕО

"Европейская Солидарность" закрепилась на лидерской позиции.

Об этом свидетельствует совместный опрос, проведенный СОЦИС и КМИС с 11 по 16 февраля 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

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Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за "Евросолидарнисть" готовы проголосовать 19,2% среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

Другие партии: ОПЗЖ -17,8%, партия "Слуга народа" - 17,6%, ВО "Батькивщина" - 11,4%, "Сила и Честь" - 8,5%,"Украинская стратегия Гройсмана" - 5,3 %, Радикальная партия Олега Ляшко - 4,8%, ВО "Свобода" - 3,4%, партия Шария - 2,9%, "Голос" - 2,8%, "За мабутнє" - 2,7%.

Это уже не первое социологическое исследование КМИС, в котором фиксируется выход на первое место в партийном рейтинге "Европейской Солидарности". Эту тенденцию зафиксировал также опрос, проведенный 5-7 февраля 2021 г. Практически одновременно подобный результат показал опрос исследовательского агентства InfoSapiens (ребрендинг известной GfK Украина).

"Европейская Солидарность" по сравнению с результатами досрочных парламентских выборов-2019 увеличила поддержку практически в 2,5 раза, тогда как поддержка "Слуги народа" упала почти в 2,5 раза.

Опрос проводился 11 - 16 февраля 2021 г. Метод сбора первичной социологической информации - телефонное интервью CATI (computer-assisted telephone interviews). Исследование проводилось по всей территории Украины (во всех областях и г. Киев), кроме оккупированных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город / село) и разделения страны на регионы. Силами двух исследовательских центров (СОЦИС и КМИС) в целом были опрошены 3000 респондентов - по 1500 каждый из центров. Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал) составляет +/- 1,8%.