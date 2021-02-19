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Лукашенко отправился к Путину обсуждать "совместное реагирование на вызовы"

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Лукашенко отправился к Путину обсуждать "совместное реагирование на вызовы"
Сегодня, 19 февраля захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Отмечается, что 22 февраля в Сочи должны состояться переговоры Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.

"Планируется, что лидеры двух стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах. Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обменяются мнениями по тематике международной повестки дня", - подчеркивает пресс-служба захватившего власть в стране "президента".

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  • Maxim Ak-Murza
    Если бы бульбофюрер не был идиотом и нарисовал бы себе скромные 51% вместо 80, никто бы и не знал шо такое Тихановская.
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