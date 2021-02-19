На строительство корвета для ВМС Украины в 2021 году будет выделено 3,8 млрд грн

В этом году строительство одного корвета для Военно-Морских Сил Украины будет профинансировано на 3,8 млрд гривен

Об этом свидетельствует Паспорт бюджетной программы Министерства обороны Украины на 2021 г., информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинский милитарный портал.

Затраты на приобретение одного корвета, поставка которого состоится в следующих бюджетных периодах, профинансируется в 2021 году на сумму в 3,788 млрд гривен (около 137 млн ​​долларов).

Эти деньги пойдут на финансирование строительства корвета типа Ada, который разработан в Турции и запланирован к постройке для нужд ВМС ВС Украины.

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Торжественная закладка корабля состоится через несколько месяцев, о чем ранее заявил командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.