Визит Борреля в Москву показал, что на европейскую вежливость РФ отвечает бесцеремонной грубостью, - Кулеба

19 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первый телефонный разговор с министром иностранных дел Эстонии Евой-Марией Лийметс, в ходе которого главы МИД двух стран обсудили политику ЕС в отношении Российской Федерации накануне заседания Совета министров ЕС, посвященного этой теме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Подчеркивается, что Кулеба отметил наличие двух ключевых фактов, которые не позволяют говорить о возможном изменении подходов к РФ.

"Первый факт: Москва не сделала ни одного конструктивного шага навстречу нормализации отношений, не дала никаких оснований говорить об изменении действующих пяти принципов политики ЕС в отношении России. Второй факт: сохраняя конструктивную настроенность, ЕС должен быть готов повышать цену для России за нарушение международного права и прав человека", - сказал министр.

Кулеба убежден, что санкционные механизмы Европейского союза за нарушение прав человека должны применяться как к виновным в репрессиях против оппозиции и мирных протестующих в РФ, так и к виновным в преступных действиях РФ во временно оккупированном Крыму.

"Визит верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля в Москву показал, что на европейскую вежливость российская сторона отвечает бесцеремонной грубостью", - отметил он.

Кулеба также приветствовал решение Эстонии присоединиться к Крымской платформы и поблагодарил Эстонию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также режим санкций ЕС против РФ.