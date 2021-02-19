Визит Борреля в Москву показал, что на европейскую вежливость РФ отвечает бесцеремонной грубостью, - Кулеба
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Подчеркивается, что Кулеба отметил наличие двух ключевых фактов, которые не позволяют говорить о возможном изменении подходов к РФ.
"Первый факт: Москва не сделала ни одного конструктивного шага навстречу нормализации отношений, не дала никаких оснований говорить об изменении действующих пяти принципов политики ЕС в отношении России. Второй факт: сохраняя конструктивную настроенность, ЕС должен быть готов повышать цену для России за нарушение международного права и прав человека", - сказал министр.
Кулеба убежден, что санкционные механизмы Европейского союза за нарушение прав человека должны применяться как к виновным в репрессиях против оппозиции и мирных протестующих в РФ, так и к виновным в преступных действиях РФ во временно оккупированном Крыму.
"Визит верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля в Москву показал, что на европейскую вежливость российская сторона отвечает бесцеремонной грубостью", - отметил он.
Кулеба также приветствовал решение Эстонии присоединиться к Крымской платформы и поблагодарил Эстонию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также режим санкций ЕС против РФ.