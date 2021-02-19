Тесты. Штрафы. Два ствола: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят легализацию оружия, повышение штрафов за нарушение ПДД и ситуацию с COVID-19
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Кроме того, в эфире "Свободы слова Савика Шустера" обсудят экстренное заседание СНБО и чего от него ждать.
Гостями студии станут:
- Алексей Данилов, секретарь СНБО;
- Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";
- Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";
- Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии ОПЗЖ;
- Ярослав Железняк, председатель фракции партии "Голос";
- Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";
- Кира Рудик, председатель партии "Голос";
- Михаил Радуцкий, народный депутат "Слуги народа", председатель Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации;
- Михаил Цимбалюк, народный депутат, "Батькивщина", генерал-лейтенант милиции Украины;
- Денис Монастырский, народный депутат, "Слуги народа";
- Андрей Шараськин, народный депутат, "Голос";
- Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;
- Алексей Мочанов, вице-президент Автомобильной федерации Украины, советник министра обороны Украины (2014-2020);
- Георгий Учайкин, председатель Украинской ассоциации владельцев оружия.