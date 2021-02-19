Тесты. Штрафы. Два ствола: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят легализацию оружия, повышение штрафов за нарушение ПДД и ситуацию с COVID-19

Сегодня, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" будут обсуждать вопрос легализации огнестрельного оружия, повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, а также почему в разных регионах Украины такая разная ситуация с распространением COVID-19.