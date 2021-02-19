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Тесты. Штрафы. Два ствола: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят легализацию оружия, повышение штрафов за нарушение ПДД и ситуацию с COVID-19

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Тесты. Штрафы. Два ствола: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят легализацию оружия, повышение штрафов за нарушение ПДД и ситуацию с COVID-19
Сегодня, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" будут обсуждать вопрос легализации огнестрельного оружия, повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, а также почему в разных регионах Украины такая разная ситуация с распространением COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Кроме того, в эфире "Свободы слова Савика Шустера" обсудят экстренное заседание СНБО и чего от него ждать. 

Гостями студии станут:

- Алексей Данилов, секретарь СНБО;

- Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";

- Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";

- Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии ОПЗЖ;

- Ярослав Железняк, председатель фракции партии "Голос";

- Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";

- Кира Рудик, председатель партии "Голос";

- Михаил Радуцкий, народный депутат "Слуги народа", председатель Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации;

- Михаил Цимбалюк, народный депутат, "Батькивщина", генерал-лейтенант милиции Украины;

- Денис Монастырский, народный депутат, "Слуги народа";

- Андрей Шараськин, народный депутат, "Голос";

- Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;

- Алексей Мочанов, вице-президент Автомобильной федерации Украины, советник министра обороны Украины (2014-2020);

- Георгий Учайкин, председатель Украинской ассоциации владельцев оружия.

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Топ комментарии

  • Maksim Perepelitca
    А що Шустер ще не закрився Тесты. Штрафы. Два ствола: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят легализацию оружия, повышение штрафов за нарушение ПДД и ситуацию с COVID-19 - Цензор.НЕТ 2519 . ?? Почитав перелік гостей , аж затошнило .
  • Злой Карлик
    этот придурок еще крутит свои вечеринки? кто изх смтрит интересно!))
  • НБ
    Будь яка проблема "пережована" шустером в компанії його гостей перетворюється на "фуйню". На велику смердючу купу... Фу-мля...
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