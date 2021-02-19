Johnson & Johnson подала в ВОЗ заявку на экстренное использование своей вакцины от коронавируса

19 февраля американская компания Johnson & Johnson подала заявку во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на экстренное использование разработанной вакцины от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщают западные СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В компании указали, что подача заявки является необходимым предварительным условием для поставки вакцины в рамках программы COVAX.

В отличие от Pfizer и Moderna, вакцина от Johnson & Johnson дает устойчивый иммунитет от коронавируса после одной дозы, а не двух. Кроме того, вакцину компании Johnson & Johnson легко транспортировать. Она остается пригодной к применению на протяжении двух лет при хранении в условиях минус 20 градусов по Цельсию и как минимум три месяца при температуре 2-8 градусов по Цельсию.

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Согласно промежуточным результатам третьей фазы испытаний вакцины в США и в семи других странах, однодозовая вакцина показала эффективность в 66% в "предотвращении умеренного и тяжелого заболевания COVID-19". В предотвращении "более тяжелых симптомов" вакцина эффективна на 85%.

При этом показатель эффективности вакцины в каждой стране был разным. Лучше всего препарат сработал в США - там он показал 72% эффективности в предотвращении умеренного и тяжелого заболевания, а в Южной Африке данный показатель составил всего 57%. Предполагается, что причиной тому является обнаруженный в стране более заразный штамм вируса.