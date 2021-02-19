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Численность и средние зарплаты в ВСУ. ИНФОГРАФИКА

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Численность и средние зарплаты в ВСУ. ИНФОГРАФИКА
В Министерстве обороны Украины утвердили паспорта бюджетных программ на 2021 год. В размещенном на сайте ведомства приказе обнародована численность Вооруженных Сил и расходы на содержание личного состава.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Общее количество военных, госслужащих и работников ВСУ составляет 246 446 человек. Из них:

  • численность военнослужащих составляет - 195 626 человек;
  • численность работников на должностях военнослужащих - 3 973 человека;
  • численность госслужащих и работников (без указанных выше) - 46 846 человек.

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Компенсацию за поднаем жилья получает 26 тыс. военнослужащих и их семей. Средний размер выплаты составляет 3 413 гривен. Подъемная помощь при служебном перемещении составляет около 28 000 грн.

Средняя стоимость подготовки одного военнообязанного составляет 3 217,2 грн, а призыва резервиста - 5 913,6 грн.

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  • Старый зольдат
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    Лариса Сарган:

    Вічно непрохідний Аталотій Гриценко програв суд І.Виннику. Він вимагав спростувати інформацію про розпродаж армії за час його перебування міністром оборони.
    Проти фактів не попреш, та ще й документів із власними підписами.

    Hellis:

    Аталотий Гриценко проиграл суд. Он таки обокрал армию на миллиарды. Но о том, что он подал в суд на своего "обидчика" написали почти все СМИ. А вот то, что ПРОИГРАЛ - тишина.
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