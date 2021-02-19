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Охранник столичного супермаркета, ударивший парня металлической палкой по лицу, приговорен к 150 часам общественных работ, - прокуратура

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Охранник столичного супермаркета, ударивший парня металлической палкой по лицу, приговорен к 150 часам общественных работ, - прокуратура
Объявлен обвинительный приговор охраннику столичного супермаркета, который причинил телесные повреждения 20-летнему посетителю.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Инцидент произошел в начале октября 2018 года в Оболонском районе столицы. Мужчина, находясь в должности инспектора по безопасности супермаркета, во время словесной перепалки с группой юношей, взял металлическую палку и нанес удар в область лица одному из них. В результате 20-летний парень получил травматический вывих и перелом зубов верхней челюсти.

По результатам предварительного расследования охраннику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья).

По результатам судебного рассмотрения приговором Оболонского районного суда города Киева обвиняемый признан виновным в совершении преступления и приговорен к наказанию в виде 150 часов общественных работ.

Также частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего к супермаркету, который за действия подчиненного должен возместить юноше более 100 тыс. грн.

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Топ комментарии

  • Петровный
    Опупеть! Вот они, наши т.н. "суды"! Улита едет, когда-то будет. Два с лишним года прошло с момента совершения явного преступления, и, наконец-то, приговор - пожурить или объявить выговор!. Как по мне, справедливее было бы дать парню такую же металлическую палку и позволить от души отоварить долбодятла. Долг платежом красен!
  • Лариса fb3d953c
    Такие сроки и такое наказание за нанесение увечий металлической палкой могут быть только в стране, где у власти геноциды.Это они дают за убийство 2 - 5 лет, это они выпускают из тюрем рецидивистов,это они ввергают страну в преступность и хаос. В США и Европе нигде нет таких мизерных сроков. Там жизнь человека ценится, а зеленые прохвосты на нее плюют.
  • Старый зольдат
    Всего то? А арматуриной по роже ему не будут бить? Жаль, очень жаль, что не будут.
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