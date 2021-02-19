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Украинка погибла во время отдыха в Египте, - МИД

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Украинка погибла во время отдыха в Египте, - МИД
Украинская туристка из Ривного погибла на прошлой неделе во время отдыха в Египте. Женщина занималась подводным плаванием.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"13 февраля в Египте погибла украинка. Посольство Украины в Египте обеспечивает консульское сопровождение этого дела. Планируется, что 19 февраля тело умершей будет доставлено в Украину (Львов)", - отметил он.

Как пишет издание "Ривне вечернее" со ссылкой на МИД, несчастье случилось с 65-летней жительницей Ривного. Сообщается, что женщина занималась подводным плаванием. Однако точных деталей смерти в МИД не разглашают, ссылаясь на личные данные.

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Топ комментарии

  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Когда исполнится 65- не надо нырять глубоко!
  • Amber
    Да , дайвинг в таком возрасте , очевидно опасен для здоровья !
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Жалко тетку! В 65 лет дайвингом заниматься... я бы, наверное не смог. Через пять лет- буду знать точно. Но, сомневаюсь я в таких своих способностях.
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