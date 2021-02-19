Украинка погибла во время отдыха в Египте, - МИД

Украинская туристка из Ривного погибла на прошлой неделе во время отдыха в Египте. Женщина занималась подводным плаванием.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"13 февраля в Египте погибла украинка. Посольство Украины в Египте обеспечивает консульское сопровождение этого дела. Планируется, что 19 февраля тело умершей будет доставлено в Украину (Львов)", - отметил он.

Как пишет издание "Ривне вечернее" со ссылкой на МИД, несчастье случилось с 65-летней жительницей Ривного. Сообщается, что женщина занималась подводным плаванием. Однако точных деталей смерти в МИД не разглашают, ссылаясь на личные данные.

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