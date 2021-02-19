МОК запретил России использовать свои флаг, герб и название страны на двух Олимпиадах

Спортсмены из РФ будут выступать на летней Олимпиаде-2020 в Токио и зимних Играх-2022 в Пекине под англоязычной аббревиатурой Олимпийского комитета России ROC. Такое решение принял Международный олимпийский комитет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Помимо этого, эмблема, используемая во время Олимпиад, не должна содержать флаг РФ (нынешний или исторический), название страны (на любом языке и в любом формате), а также государственный герб или другой национальный символ Российской Федерации.

Эмблемой спортсменов из РФ будет эмблема Олимпийского комитета РФ (ОКРФ) с российским триколором, говорится в сообщении МОК.

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Флаг спортсменов из РФ будет заменен на белое полотно с эмблемой ОКРФ. Гимном будет избрана мелодия, которую утвердит исполком МОК позже.

В сообщении МОК сказано, что гимн России будет запрещено исполнять в любом официальном месте проведения Олимпиады (включая, помимо прочего, церемонии награждения, открытие и закрытие Олимпиады).

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