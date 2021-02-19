СНБО ввел санкции против Медведчука, его супруги Марченко и других лиц, связанных с его холдингом, - Аваков

Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против кума Путина Виктора Медведчука.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на премьере фильма "Позывной "Итальянец"о деле Виталия Маркива.

"Только что завершилось заседание СНБО, на котором приняли решение о соответствующих санкциях в отношении господина Медведчука, Оксаны Марченко и еще ряда людей, связанных с холдингом Медведчука", - отметил Аваков.

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