СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление", - Офис президента
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Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
"Кабмин должен безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства", -
Отмечается, что СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины.
Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.
Как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов, речь идет о нефтепродуктопроводе "Прикарпадзахидтранс"