Новости • Санкции против России

СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление", - Офис президента

10 82546
СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление", - Офис президента
Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

"Кабмин должен безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства", - 

Отмечается, что СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины.

Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.

Как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов, речь идет о нефтепродуктопроводе "Прикарпадзахидтранс"

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО ввел санкции против Медведчука, его супруги Марченко и других лиц, связанных с его холдингом, - Аваков

Топ комментарии

  • Благо Вещатель
    Ух ты.
    Та и такого при парашенке небыло
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    при сивочолом генералиссимусе он как раз и оформил права на нафтепровод через суд, на что вальцман и дал добро.
  • Mykola Vovk
    Газопровод правильно забрали, но там ещё надо посадить тех, кто его «подарил».
    Но не могу понять по санкциям. Пишут что санкции ввели за финансирование терроризма, а разве за это не предусмотрена уголовная ответственность?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости