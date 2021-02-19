Санкции против Медведчука ввели за финансирование терроризма, - Данилов

Причина, по которой Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против народного депутата фракции "Опозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко - финансирования терроризма (ст. 258-5 УК Украины).

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга в пятницу, информирует Цензор.НЕТ.

"Санкции накладываются на всё имущество, которое есть у господина Медведчука", - отметил Данилов, отвечая на вопросы журналистов.

Секретарь СНБО пояснил, что Служба безопасности Украины ведет расследование уголовного производства по статье 258-5 (Финансирование терроризма), в котором фигурируют имена как Виктора Медведчука, так и Оксаны Марченко.

На вопрос журналистов, коснутся ли санкции тв-канала. "1+1", где у Марченко есть доля акций, Данилов, сказал, что санкции коснуться только этих акций, их нельзя будет отчуждать.

Решение СНБО вводится в действие указом президента страны. Информации о таком указе пока нет.

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