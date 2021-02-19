Мининфраструктуры закрывает коррупционную кормушку по выдаче свидетельств моряка, - Саакашвили

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий подписал приказ, которым освобождает украинских моряков от систематического переподтверждения квалификации, за которое чиновники требовали с них взятки в размере от $3000 до $15000.

Об этом в своем видео из Амстердама на одноименном Youtube-канале заявил экс-глава Одесской областной государственной администрации, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, передает Цензор.НЕТ.

"В самолете встретил много моряков, которые спрашивали, когда в Украине будет так же, как я в свое время сделал в Грузии — что с них не будут брать взятки за продление лицензии. Так вот, хорошая новость: министр Криклий подписал проект (он вступит в силу через месяц), по которому все эти дурацкие тесты отменяются. То есть, то, что каждые три года чиновники у вас вымогают от трех до 15 тысяч долларов — это все будет выкинуто", — рассказал Саакашвили.

По его словам, это пока что не окончательная победа, поскольку могут еще быть возражения от других министерств.

"Сейчас какая процедура? У остальных министерств есть месяц, чтобы возразить. И там, конечно, будут заносить деньги. Так что будем следить очень внимательно. Молодец Криклий, что преодолел это сопротивление. Это кормушка на 150 миллионов долларов в год для чиновников. Абсолютно несправедливо: вместо того, чтобы моряки вкладывались в свои семьи или покупали квартиры, они платят чиновникам. Так вот, это заканчивается с этим постановлением", — подчеркнул экс-глава Одесской ОГА.

Он добавил, что в парламенте также были зарегистрированы соответствующие законопроекты.

"В парламенте тоже зарегистрировали законопроект, пара депутатов, молодцы, от "Слуг народа", чтобы окончательно закрепить, что нет никаких тестов, автоматически продлеваются профессии этих людей. Так, как есть практика в нормальных странах. Давайте добивать это дело до конца. Появилась возможность прикрыть одну большую кормушку", — заключил Саакашвили.

Напомним, 18 февраля 2021 года глава Мининфраструктуры Украины Владислав Криклий подписал проект приказа "О внесении изменений в нормативно-правовые акты Министерства транспорта и связи Украины и Министерства инфраструктуры Украины", который вводит автоматизированную систему тестирования моряков без участия человека-экзаменатора.

В пояснительной записке к приказу говорится, что одна из его целей — приведение национального законодательства по вопросам подготовки, оценки компетентности и дипломирования моряков в соответствие с требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (с поправками).

Коррупционная составляющая в процедуре получения свидетельства моряка давно вызывала недовольство работников отрасли и часто приводила к протестам моряков.